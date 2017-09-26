Актёры озвучивания видеоигр прекратили забастовку

Профессиональный союз SAG-AFTRA объявил о том, что объединённые актёры озвучивания согласились прекратить бойкот против 11 игровых компаний. Бастующим удалось добиться выполнения требований.

Игровые компании согласились выплачивать бонусные гонорары актёрам озвучивания, которые будут соответствовать количеству сессий записи для каждой отдельной игры. Кроме того, актёрам теперь будут заранее и яснее сообщать о подробностях проекта, над которым они работают: в частности, его жанр и рабочее название.

Прошедшая забастовка в разной степени сказалась на множестве последних проектов. В частности, актриса Эшли Бёрч, озвучившая Хлою в игровом сериале Life is Strange, не смогла вернуться к роли в Life is Strange: Before the Storm — её заменила Рианна де Врис.