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Регион
Опубликовано 26 сентября 2017, 13:23

Актёры озвучивания видеоигр прекратили забастовку

Фото &copy;&nbsp;Flickr/Bedford Bowery

Фото © Flickr/Bedford Bowery

Спустя почти два года забастовка актёров озвучивания видеоигр официально прекратилась.

Профессиональный союз SAG-AFTRA объявил о том, что объединённые актёры озвучивания согласились прекратить бойкот против 11 игровых компаний. Бастующим удалось добиться выполнения требований.

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Актёры озвучивания видеоигр прекратили забастовку

Фото © Flickr/Bedford Bowery

Игровые компании согласились выплачивать бонусные гонорары актёрам озвучивания, которые будут соответствовать количеству сессий записи для каждой отдельной игры. Кроме того, актёрам теперь будут заранее и яснее сообщать о подробностях проекта, над которым они работают: в частности, его жанр и рабочее название.

Прошедшая забастовка в разной степени сказалась на множестве последних проектов. В частности, актриса Эшли Бёрч, озвучившая Хлою в игровом сериале Life is Strange, не смогла вернуться к роли в Life is Strange: Before the Storm — её заменила Рианна де Врис.

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Станислав Погорский
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