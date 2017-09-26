Выход Yooka-Laylee на Nintendo Switch задерживается

Платформе Yooka-Laylee вышел на PC, PS4 и Xbox One ещё в апреле этого года. Разработчики изначально планировали выпустить и версию для Nintendo Switch, но у неё до сих пор нет даты релиза. Как оказалось , во всём виноват игровой движок Unity.

По словам студии Playtonic, разработчикам пришлось долгое время ждать выхода новой версии движка Unity, в которой должны были устранить недочёты, связанные с разработкой игр для Nintendo Switch. Но даже после выхода обновления команде пришлось столкнуться с новыми техническими проблемами. Сейчас Playtonic совместно с компанией Unity пытаются найти решение существующих ошибок — только после этого студия сможет объявить дату выхода Yooka-Laylee на Switch.

Изначально Yooka-Laylee должна была выйти на предыдущую консоль Nintendo, Wii U, однако во время разработки игры японская компания представила гибридное игровое устройство Switch.