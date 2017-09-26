Стало известно, что Microsoft работала над проектом умных часов под брендом игровых консолей Xbox.

Издание SuomiMobiili опубликовало фото раннего прототипа устройства, которое должно было стать умными часами Xbox. Работы над гаджетом велись примерно в 2013 году, а выпустить его планировали в 2015 году. По задумке, часы должны были работать с планшетами Microsoft Surface и заряжаться от них через магнитный разъём.

В Сеть попали изображения умных часов Xbox Фото © REUTERS/ Mike Blake