В Сеть попали изображения умных часов Xbox
Фото © REUTERS/ Mike Blake
Стало известно, что Microsoft работала над проектом умных часов под брендом игровых консолей Xbox.
Издание SuomiMobiili опубликовало фото раннего прототипа устройства, которое должно было стать умными часами Xbox. Работы над гаджетом велись примерно в 2013 году, а выпустить его планировали в 2015 году. По задумке, часы должны были работать с планшетами Microsoft Surface и заряжаться от них через магнитный разъём.
В Сеть попали изображения умных часов Xbox
Фото © REUTERS/ Mike Blake
Предположительно, устройство могло продаваться в том числе как фитнес-трекер для геймеров — тем самым Microsoft могла бы предоставить уникальный подход к носимым фитнес-аксессуарам. Тем не менее проект был отменён, а в 2014 году компания представила спортивные умные браслеты Microsoft Band.