Автору издания Wccftech удалось посмотреть демонстрационную версию Assassin’s Creed: Origins сразу на двух платформах, PC и Xbox One X. Различия между ними оказались ощутимыми.

Assassin’s Creed: Origins лучше работает на Xbox One X, чем на PC

По словам журналиста, демонстрационный стенд с Orinigs на PC выдавал крайне нестабильную производительность игры. Вместо ожидаемых 60 кадров в секунду, что считается стандартом для PC-игр, Assassin's Creed работала с производительностью менее чем 30 кадров в секунду. Версия для новой консоли Xbox One X, напротив, играется очень плавно и без каких-либо видимых проблем.

Автор также отметил, что в целом остался доволен Assassin’s Creed: Origins. По его словам, увеличение цикла разработки новой части серии на один год положительно сказалось на проекте.