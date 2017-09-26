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Опубликовано 26 сентября 2017, 17:25

Assassin’s Creed: Origins лучше работает на Xbox One X, чем на PC

Фото &copy;&nbsp;Ubisoft Montreal

Фото © Ubisoft Montreal

Посетитель английской игровой выставки EGX 2017 пожаловался на производительность PC-версии Assassin’s Creed: Origins.

Автору издания Wccftech удалось посмотреть демонстрационную версию Assassin’s Creed: Origins сразу на двух платформах, PC и Xbox One X. Различия между ними оказались ощутимыми.

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Assassin’s Creed: Origins лучше работает на Xbox One X, чем на PC

Фото © Ubisoft Montreal

По словам журналиста, демонстрационный стенд с Orinigs на PC выдавал крайне нестабильную производительность игры. Вместо ожидаемых 60 кадров в секунду, что считается стандартом для PC-игр, Assassin's Creed работала с производительностью менее чем 30 кадров в секунду. Версия для новой консоли Xbox One X, напротив, играется очень плавно и без каких-либо видимых проблем.

Автор также отметил, что в целом остался доволен Assassin’s Creed: Origins. По его словам, увеличение цикла разработки новой части серии на один год положительно сказалось на проекте.

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Станислав Погорский
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