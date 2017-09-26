Для депутатов устроят закрытый выездной показ "Матильды"

Заявки на участие в этом показе подаёт всё большее число депутатов. Наталья Поклонская такого желания не выражала.

В Государственной думе 28 сентября состоится закрытый показ скандального фильма Алексея Учителя "Матильда". Об этом сообщила первый зампредседателя Комитета по культуре Елена Драпенко.

—Комитет по культуре посмотрит буквально послезавтра. 28-го числа мы будем смотреть "Матильду", — приводит её слова ТАСС.

Закрытый сеанс будет проводиться вне стен Госдумы. Где именно это случится, депутат не раскрывает, чтобы "не было утечки информации". Несмотря на то что мероприятие организовано Комитетом по культуре, присутствовать будут и народные избранники из других комитетов.

—Вообще зал на 40 мест, мы не рассчитывали, что будет вся Госдума, но подходят и подходят, — отметила Драпенко.

Замглавы комитета добавила, что на показ может прийти сам режиссёр, а вот депутат Наталья Поклонская "пока не заявлялась".