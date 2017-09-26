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Опубликовано 26 сентября 2017, 19:33

Стюардессы получат средства для усмирения авиадебоширов

Фото: &copy;РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Какие именно устройства выдадут экипажу, пока не известно, однако сообщается, что это не будут электрошокеры.

Экипажам пассажирских самолётов в России будут выдавать приспособления для сдерживания пассажиров, нарушающих общественный порядок во время полёта. Об этом заявили в Госдуме.

— Экипаж самолёта будет иметь новые приспособления для сдерживания авиадебошира, чтобы он не дебоширил, — приводит ТАСС слова председателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичёва.

Какими именно средствами будут оснащены бортпроводники, он не уточнил, однако отметил, что речь не идёт об электрошокерах.

— Электрошокеры — это слишком, — подчеркнул Москвичёв и добавил, что если принятый в июне законопроект, позволяющий авиакомпаниям создавать чёрные списки авиахулиганов, вступит в силу, нарушителей станет намного меньше.

Ранее Министерство транспорта России предложило повысить штрафы для дебоширов на борту самолётов с нынешних 2–5 тысяч рублей до 20–40 тысяч рублей с возможностью выбрать альтернативное наказание — арест на срок от пяти до пятнадцати суток.

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Алёна Темирчиева
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