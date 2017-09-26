На учениях в Швеции поезд въехал в бронетранспортёр

Четырёх пострадавших эвакуировали на самолёте. Всего в вагонах находилось 70 пассажиров.

В Швеции рядом с городом Труса под Стокгольмом поезд столкнулся с бронетранспортёром. Авария произошла в 15:40 по местному времени (16:40 по московскому). Об этом сообщили в местной газете Sоdermanlands Nyheter.

Остаётся неизвестным, как бронированный Patria AMV, который принимал участие в учениях Aurora 17, оказался на рельсах. Пассажирский поезд следовал из Нючёпинга в Стокгольм.

Фото с места происшествия. Фото © DAN THUN/FRILANS

В поезде находилось около 70 пассажиров. Четыре человека, а именно машинист, двое военных и один гражданский, получили ранения. На вертолёте их отправили в больницы.

На месте аварии продолжают работать спасатели. Из-за происшествия полностью парализовано движение по направлению Нючёпинг — Стокгольм.

Фото с места происшествия. Фото © DAN THUN/FRILANS