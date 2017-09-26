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Опубликовано 26 сентября 2017, 21:15

Размер Нобелевской премии вновь достиг 1 миллиона долларов

Фото &copy; Tim Ereneta

Фото © Tim Ereneta

По сравнению с прошлым годом размер награды увеличился на 12,5 %, или на 124,22 тысячи долларов.

Размер Нобелевской премии в этом году будет увеличен на 124,22 тысячи долларов по сравнению с прошлым годом — до одного миллиона 118 тысяч долларов. Об этом сообщает Нобелевский фонд.

Соответствующее решение было принято на заседании фонда 14 сентября этого года. Такой денежной суммой будет награждён лауреат в каждой из областей.

Так, в 2011 году сумма Нобелевской премии достигала полутора миллионов долларов, а четыре года назад резко сократилась до 0,9 миллиона долларов "по причине неблагоприятной экономической ситуации".

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Иван Гусев
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