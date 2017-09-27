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Опубликовано 27 сентября 2017, 08:48

LawBreakes получит бесплатные выходные

Разработчики из Boss Key Productions решили привлечь внимание игроков к своему новому проекту.

Фото &copy;&nbsp;Boss Key Productions

Фото © Boss Key Productions

Студия Boss Key Productions объявила о проведении бесплатных выходных в LawBreakes. Любой желающий сможет сыграть в командный шутер с 28 сентября по 2 октября.

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Авторы LawBreakes проведут бесплатные выходные

Фото © Boss Key Productions

Игра вышла 8 августа 2017 года, но стать популярной ей не удалось. Например, 23 сентября в ПК-версии игры было замечено 240 бойцов, 24 сентября — 288, а 25 сентября — 187.

В случае покупки полной версии весь прогресс во время бесплатного периода будет сохранён.

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Сергей Сурепин
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