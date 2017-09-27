LawBreakes получит бесплатные выходные

Студия Boss Key Productions объявила о проведении бесплатных выходных в LawBreakes. Любой желающий сможет сыграть в командный шутер с 28 сентября по 2 октября.

Авторы LawBreakes проведут бесплатные выходные Фото © Boss Key Productions

Игра вышла 8 августа 2017 года, но стать популярной ей не удалось. Например, 23 сентября в ПК-версии игры было замечено 240 бойцов, 24 сентября — 288, а 25 сентября — 187.