Valve удалила 173 "фальшивых" игры из Steam

Компания Valve объявила об удалении 173 "фальшивых" игр из библиотеки сервиса цифровой дистрибуции Steam. Удаление коснулось всех проектов, созданных компанией Silicon Echo Studios.

Из Steam удалили 173 "фальшивых" игры Фото © Silicon Echo Studios

Отличительная черта всех игр — низкая цена и негативные пользовательские отзывы. Проекты были созданы на базе уже готовых ассетов движка Unity.