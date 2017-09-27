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Опубликовано 27 сентября 2017, 09:11

Valve удалила 173 "фальшивых" игры из Steam

Все игровые проекты создавались на базе уже готовых ассетов, что послужило поводом для удаления.

Фото &copy;&nbsp; Silicon Echo Studios

Фото ©  Silicon Echo Studios

Компания Valve объявила об удалении 173 "фальшивых" игр из библиотеки сервиса цифровой дистрибуции Steam. Удаление коснулось всех проектов, созданных компанией Silicon Echo Studios.

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Из Steam удалили 173 "фальшивых" игры

Фото © Silicon Echo Studios

Отличительная черта всех игр — низкая цена и негативные пользовательские отзывы. Проекты были созданы на базе уже готовых ассетов движка Unity.

Это удаление стало самым крупным в 2017 году.

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Сергей Сурепин
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