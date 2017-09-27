Valve удалила 173 "фальшивых" игры из Steam
Все игровые проекты создавались на базе уже готовых ассетов, что послужило поводом для удаления.
Фото © Silicon Echo Studios
Компания Valve объявила об удалении 173 "фальшивых" игр из библиотеки сервиса цифровой дистрибуции Steam. Удаление коснулось всех проектов, созданных компанией Silicon Echo Studios.
Из Steam удалили 173 "фальшивых" игры
Фото © Silicon Echo Studios
Отличительная черта всех игр — низкая цена и негативные пользовательские отзывы. Проекты были созданы на базе уже готовых ассетов движка Unity.
Это удаление стало самым крупным в 2017 году.