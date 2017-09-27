Sony жалуется на отсутствие конкурентов у PlayStation VR
Руководитель игрового подразделения считает, что для развития виртуальной реальности это плохо.
Фото: © Sony Interactive Entertainment Europe Limited
Глава Sony Interactive Entertainment Эндрю Хаус выразил обеспокоенность тем, что у PlayStation VR нет серьёзных конкурентов. Он констатировал большой отрыв от ближайших конкурентов на рынке виртуальной реальности в лице Oculus Rift и HTC Vive.
Sony переживает из-за отсутствия конкуренции на рынке виртуальной реальности
Фото: © Sony Interactive Entertainment Europe Limited
По словам Хауса, ему некомфортно находиться в позиции лидера рынка устройств виртуальной реальности с подобным отрывом. Руководитель игрового подразделения Sony уверен, что для развития новой технологии конкуренция играет ключевую роль.
Согласно информации аналитической компании Superdata, до июня 2017 года PlayStation VR приобрели более 1,8 миллиона человек. Результаты конкурентов: HTC Vive — 667 тысяч, Oculus Rift — 383 тысячи.