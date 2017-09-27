Sony жалуется на отсутствие конкурентов у PlayStation VR

Глава Sony Interactive Entertainment Эндрю Хаус выразил обеспокоенность тем, что у PlayStation VR нет серьёзных конкурентов. Он констатировал большой отрыв от ближайших конкурентов на рынке виртуальной реальности в лице Oculus Rift и HTC Vive.

Sony переживает из-за отсутствия конкуренции на рынке виртуальной реальности Фото: © Sony Interactive Entertainment Europe Limited

По словам Хауса, ему некомфортно находиться в позиции лидера рынка устройств виртуальной реальности с подобным отрывом. Руководитель игрового подразделения Sony уверен, что для развития новой технологии конкуренция играет ключевую роль.