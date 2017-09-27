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Опубликовано 27 сентября 2017, 09:57

Авторы Star Wars: Battlefront II объявили системные требования

Разработчики поделились этой информацией накануне проведения бета-тестирования ПК-версии.

Фото &copy;&nbsp;Electronic Arts

Фото © Electronic Arts

Компания Electronic Arts на официальном форуме Star Wars: Battlefront II опубликовала системные требования бета-версии игры. На ПК тестирование пройдёт с 6 по 9 октября.

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Стали известны системные требования Star Wars: Battlefront II

Фото © Electronic Arts

Системные требования:

  • ОС: 64-бит Windows 7 SP1, Windows 8.1 или Windows 10;
  • Процессор (AMD): FX-6350;
  • Процессор (Intel): Core i5 6600K;
  • Оперативная память: 8 GB;
  • Видеокарта (AMD): Radeon HD 7850 2 GB;
  • Видеокарта (NVIDIA): GeForce GTX 660 2 GB;
  • DirectX: версия 11;
  • Место на диске: 15 Gb.

Star Wars: Battlefront II выйдет 17 ноября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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