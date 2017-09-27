Авторы Star Wars: Battlefront II объявили системные требования
Разработчики поделились этой информацией накануне проведения бета-тестирования ПК-версии.
Фото © Electronic Arts
Компания Electronic Arts на официальном форуме Star Wars: Battlefront II опубликовала системные требования бета-версии игры. На ПК тестирование пройдёт с 6 по 9 октября.
Стали известны системные требования Star Wars: Battlefront II
Фото © Electronic Arts
Системные требования:
- ОС: 64-бит Windows 7 SP1, Windows 8.1 или Windows 10;
- Процессор (AMD): FX-6350;
- Процессор (Intel): Core i5 6600K;
- Оперативная память: 8 GB;
- Видеокарта (AMD): Radeon HD 7850 2 GB;
- Видеокарта (NVIDIA): GeForce GTX 660 2 GB;
- DirectX: версия 11;
- Место на диске: 15 Gb.
Star Wars: Battlefront II выйдет 17 ноября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.