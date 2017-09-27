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Регион
Опубликовано 27 сентября 2017, 10:21

Инопланетяне в Elite Dangerous впервые атаковали игроков

Сейчас фанаты космического симулятора заняты выяснением намерений напавших пришельцев.

Фото: &copy; facebook.com/EliteDangerousOfficial

Фото: © facebook.com/EliteDangerousOfficial

Впервые инопланетную расу Thargoids в Elite Dangerous игроки обнаружили в январе 2017 года. После выхода обновления геймеры заметили активность со стороны инопланетян.

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Игроков Elite Dangerous первые атаковали инопланетяне

Фото: © facebook.com/EliteDangerousOfficial

Один из игроков под псевдонимом Commander Relient Owl рассказал, что на него напали представители расы Thargoids. По словам фаната, корабль противника первым открыл огонь и очень быстро уничтожил щиты на его судне.

Пока никто из игроков не смог уничтожить инопланетный корабль.

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Сергей Сурепин
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