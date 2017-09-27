Инопланетяне в Elite Dangerous впервые атаковали игроков

Впервые инопланетную расу Thargoids в Elite Dangerous игроки обнаружили в январе 2017 года. После выхода обновления геймеры заметили активность со стороны инопланетян.

Один из игроков под псевдонимом Commander Relient Owl рассказал, что на него напали представители расы Thargoids. По словам фаната, корабль противника первым открыл огонь и очень быстро уничтожил щиты на его судне.