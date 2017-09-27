Инопланетяне в Elite Dangerous впервые атаковали игроков
Сейчас фанаты космического симулятора заняты выяснением намерений напавших пришельцев.
Впервые инопланетную расу Thargoids в Elite Dangerous игроки обнаружили в январе 2017 года. После выхода обновления геймеры заметили активность со стороны инопланетян.
Игроков Elite Dangerous первые атаковали инопланетяне
Один из игроков под псевдонимом Commander Relient Owl рассказал, что на него напали представители расы Thargoids. По словам фаната, корабль противника первым открыл огонь и очень быстро уничтожил щиты на его судне.
Пока никто из игроков не смог уничтожить инопланетный корабль.