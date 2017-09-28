Модели ростом не выше 1,4 метра покорили подиум на Неделе моды в Париже
На парижском подиуме низкорослые модели представили коллекцию свадебных платьев от дизайнера Мариам Шалек.
Во французской столице прошёл ежегодный модный показ Dwarf Fashion Show. В рамках мероприятия на подиум вышли нестандартные модели ростом не выше 140 сантиметров.
Идея создать коллекцию для низкорослых женщин пришла в голову дизайнеру Мариам Шалек, когда во время посещения одного из торговых центров она увидела маленькую женщину, которая пыталась найти для себя одежду в детском отделе.
Для участия в показе моделям специально сшили свадебные платья, украсили их камнями, тонкой сеткой и кружевами, а макияжем и причёсками занимались лучшие визажисты.
На подиуме очаровательных невест овациями приветствовали зрители, а за кулисами девушки были буквально нарасхват — каждый фотограф пытался запечатлеть прекрасных невест.
В восторге остались не только зрители, но и сами участницы модного показа. По словам одной из них, они и представить себе не могли, что им выдастся когда-то такая уникальная возможность.
Мариам Шалек вместе со своей командой заявили, что нацелены на моду, которая далеко выходит за пределы физических критериев, чтобы разрушить стереотипы об определённых стандартах в модельном бизнесе.