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Регион
Опубликовано 28 сентября 2017, 05:10

Модели ростом не выше 1,4 метра покорили подиум на Неделе моды в Париже

На парижском подиуме низкорослые модели представили коллекцию свадебных платьев от дизайнера Мариам Шалек.

Во французской столице прошёл ежегодный модный показ Dwarf Fashion Show. В рамках мероприятия на подиум вышли нестандартные модели ростом не выше 140 сантиметров.

Идея создать коллекцию для низкорослых женщин пришла в голову дизайнеру Мариам Шалек, когда во время посещения одного из торговых центров она увидела маленькую женщину, которая пыталась найти для себя одежду в детском отделе.

Для участия в показе моделям специально сшили свадебные платья, украсили их камнями, тонкой сеткой и кружевами, а макияжем и причёсками занимались лучшие визажисты.

На подиуме очаровательных невест овациями приветствовали зрители, а за кулисами девушки были буквально нарасхват — каждый фотограф пытался запечатлеть прекрасных невест.

В восторге остались не только зрители, но и сами участницы модного показа. По словам одной из них, они и представить себе не могли, что им выдастся когда-то такая уникальная возможность.

Мариам Шалек вместе со своей командой заявили, что нацелены на моду, которая далеко выходит за пределы физических критериев, чтобы разрушить стереотипы об определённых стандартах в модельном бизнесе.

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Яна Недомолкина
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