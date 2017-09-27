Еврокомиссия оштрафовала шведскую Scania на €880 миллионов

Автопроизводитель обвиняется в сговоре с пятью другими компаниями для координации цен.

Шведская автомобильная компания Scania была оштрафована Еврокомиссией на более чем €880 миллионов за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза.

— Еврокомиссия наложила штраф на Scania в размере € 880 553 000, — говорится в сообщении надзорного органа.

Сообщается, что автопроизводитель с пятью крупными компаниями по производству грузовой техники на протяжении 14 лет координировали цены и объёмы расходов на новые технологии, которые необходимы для соответствия жёстким экологическим требованиям.