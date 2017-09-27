Еврокомиссия оштрафовала шведскую Scania на €880 миллионов
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Автопроизводитель обвиняется в сговоре с пятью другими компаниями для координации цен.
Шведская автомобильная компания Scania была оштрафована Еврокомиссией на более чем €880 миллионов за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза.
— Еврокомиссия наложила штраф на Scania в размере € 880 553 000, — говорится в сообщении надзорного органа.
Сообщается, что автопроизводитель с пятью крупными компаниями по производству грузовой техники на протяжении 14 лет координировали цены и объёмы расходов на новые технологии, которые необходимы для соответствия жёстким экологическим требованиям.
Стоит отметить, что остальные компании, подозреваемые в создании данного преступного картеля, — MAN, DAF, Daimler, Iveco и Volvo/Renault — в 2016 году пошли на сделку со следствием, тем самым снизив размер совокупного штрафа до €2,9 миллиарда. В то время как Scania отказалась сотрудничать с властями.