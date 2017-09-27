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Регион
Опубликовано 27 сентября 2017, 17:41

Еврокомиссия оштрафовала шведскую Scania на €880 миллионов

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Даничев

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Автопроизводитель обвиняется в сговоре с пятью другими компаниями для координации цен.

Шведская автомобильная компания Scania была оштрафована Еврокомиссией на более чем €880 миллионов за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза.

— Еврокомиссия наложила штраф на Scania в размере € 880 553 000, — говорится в сообщении надзорного органа.

Сообщается, что автопроизводитель с пятью крупными компаниями по производству грузовой техники на протяжении 14 лет координировали цены и объёмы расходов на новые технологии, которые необходимы для соответствия жёстким экологическим требованиям.

Стоит отметить, что остальные компании, подозреваемые в создании данного преступного картеля, — MAN, DAF, Daimler, Iveco и Volvo/Renault — в 2016 году пошли на сделку со следствием, тем самым снизив размер совокупного штрафа до €2,9 миллиарда. В то время как Scania отказалась сотрудничать с властями.

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Алёна Темирчиева
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