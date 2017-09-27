Самолёты "ВИМ-авиа" арестованы за долги в Бельгии и Турции

Пассажиров перевозчика возвращают на родину силами других авиалиний. Собственник компании перестал выходить на связь, сообщили в Росавиации.

Самолёты "ВИМ-авиа" арестованы в Бельгии и Турции за долги. Об этом сообщил глава Росавиации Александр Нерадько, выступая на пленарном заседании в Госдуме.

Нерадько заявил, что авиакомпания не сможет своими силами вывезти чартерных пассажиров, а её самолёты арестованы в аэропортах Антальи и Даламан Турецкой Республики, а также в Бельгии в аэропорту Льеж.

Также глава агентства заявил о том, что собственник "ВИМ-авиа" перестал выходить на связь и, вероятно, покинул Россию.

Ранее в агентстве заявляли о возможности ареста арендованных "ВИМ-авиа" самолётов из-за просроченной задолженности авиакомпании перед лизингодателями.