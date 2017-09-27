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Регион
Опубликовано 27 сентября 2017, 18:09

Самолёты "ВИМ-авиа" арестованы за долги в Бельгии и Турции

Самолеты авиакомпании "ВИМ-Авиа". Фото &copy; РИА Новости/Александр Тарасенков

Самолеты авиакомпании "ВИМ-Авиа". Фото © РИА Новости/Александр Тарасенков

Пассажиров перевозчика возвращают на родину силами других авиалиний. Собственник компании перестал выходить на связь, сообщили в Росавиации.

Самолёты "ВИМ-авиа" арестованы в Бельгии и Турции за долги. Об этом сообщил глава Росавиации Александр Нерадько, выступая на пленарном заседании в Госдуме.

Нерадько заявил, что авиакомпания не сможет своими силами вывезти чартерных пассажиров, а её самолёты арестованы в аэропортах Антальи и Даламан Турецкой Республики, а также в Бельгии в аэропорту Льеж.

Также глава агентства заявил о том, что собственник "ВИМ-авиа" перестал выходить на связь и, вероятно, покинул Россию.

Ранее в агентстве заявляли о возможности ареста арендованных "ВИМ-авиа" самолётов из-за просроченной задолженности авиакомпании перед лизингодателями.

Напомним, 25 сентября "ВИМ-авиа" объявила о решении полностью прекратить чартерные перевозки пассажиров из-за финансовых проблем. Правительство пообещало выделить другим авиакомпаниям 200 миллионов рублей на перевозку пассажиров компании-должника. Ранее президент России сделал выговор вице-премьеру Аркадию Дворковичу и объявил неполное служебное соответствие министру транспорта Максиму Соколову в связи с ситуацией вокруг "ВИМ-авиа".

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Иван Гусев
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