Самолёты "ВИМ-авиа" арестованы за долги в Бельгии и Турции
Самолеты авиакомпании "ВИМ-Авиа". Фото © РИА Новости/Александр Тарасенков
Пассажиров перевозчика возвращают на родину силами других авиалиний. Собственник компании перестал выходить на связь, сообщили в Росавиации.
Самолёты "ВИМ-авиа" арестованы в Бельгии и Турции за долги. Об этом сообщил глава Росавиации Александр Нерадько, выступая на пленарном заседании в Госдуме.
Нерадько заявил, что авиакомпания не сможет своими силами вывезти чартерных пассажиров, а её самолёты арестованы в аэропортах Антальи и Даламан Турецкой Республики, а также в Бельгии в аэропорту Льеж.
Также глава агентства заявил о том, что собственник "ВИМ-авиа" перестал выходить на связь и, вероятно, покинул Россию.
Ранее в агентстве заявляли о возможности ареста арендованных "ВИМ-авиа" самолётов из-за просроченной задолженности авиакомпании перед лизингодателями.
Напомним, 25 сентября "ВИМ-авиа" объявила о решении полностью прекратить чартерные перевозки пассажиров из-за финансовых проблем. Правительство пообещало выделить другим авиакомпаниям 200 миллионов рублей на перевозку пассажиров компании-должника. Ранее президент России сделал выговор вице-премьеру Аркадию Дворковичу и объявил неполное служебное соответствие министру транспорта Максиму Соколову в связи с ситуацией вокруг "ВИМ-авиа".