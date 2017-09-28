Объявлены цена и дата выхода консоли Ataribox
Компания Atari поделилась новыми подробностями о своём игровом устройстве Ataribox.
Ориентировочная стоимость консоли Ataribox составляет от 250 до 300 долларов. Устройство будет работать на операционной системе Linux, а внутри него будет установлен процессор AMD и видеокарта Radeon. Пользователи смогут запускать заранее предустановленные игры, их список пока не разглашается. Также Atari хочет добавить в консоль возможность запуска медиаплеера и других приложений.
Объявлены цена и дата выхода консоли Ataribox
Осенью этого года на сервисе Indiegogo начнётся кампания по сбору средств на производство Ataribox. Компания сообщает, что самые активные бэкеры смогут получить специальное издание консоли раньше остальных.
Ataribox должна выйти в 2018 году.