Объявлены цена и дата выхода консоли Ataribox

Ориентировочная стоимость консоли Ataribox составляет от 250 до 300 долларов. Устройство будет работать на операционной системе Linux, а внутри него будет установлен процессор AMD и видеокарта Radeon. Пользователи смогут запускать заранее предустановленные игры, их список пока не разглашается. Также Atari хочет добавить в консоль возможность запуска медиаплеера и других приложений.