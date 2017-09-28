Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 сентября 2017, 15:13

Объявлены цена и дата выхода консоли Ataribox

Компания Atari поделилась новыми подробностями о своём игровом устройстве Ataribox.

Фото: &copy; facebook.com/atariboxofficial

Фото: © facebook.com/atariboxofficial

Ориентировочная стоимость консоли Ataribox составляет от 250 до 300 долларов. Устройство будет работать на операционной системе Linux, а внутри него будет установлен процессор AMD и видеокарта Radeon. Пользователи смогут запускать заранее предустановленные игры, их список пока не разглашается. Также Atari хочет добавить в консоль возможность запуска медиаплеера и других приложений.

image

Объявлены цена и дата выхода консоли Ataribox

Фото: © facebook.com/atariboxofficial

Осенью этого года на сервисе Indiegogo начнётся кампания по сбору средств на производство Ataribox. Компания сообщает, что самые активные бэкеры смогут получить специальное издание консоли раньше остальных.

Ataribox должна выйти в 2018 году.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Статьи
  • Игры
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar