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Опубликовано 28 сентября 2017, 15:47

Super Mario Odyssey не будет работать в разрешении 1080p

Журналисты с YouTube-канала Digital Foundry провели технические тесты игры Super Mario Odyssey.

Фото: &copy; кадр из видео YouTube/канал DigitalFoundry

Фото: © кадр из видео YouTube/канал DigitalFoundry

Nintendo предоставила Digital Foundry раннюю копию Super Mario Odyssey. Технические специалисты выяснили, что портативном режиме игра работает в разрешении 720p при 60 кадрах в секунду. При стационарном использовании Switch разрешение возрастает до 900p.

Таким образом Nintendo смогла повысить производительность Super Mario Odyssey: во время последней демонстрации максимальное разрешение игры составляло 720p. Авторы Digital Foundry предполагают, что платформер изначально разрабатывался для Nintendo Switch, а не был перенесён с Wii U.

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Super Mario Odyssey не будет работать в разрешении 1080p

Фото: © кадр из видео YouTube/канал DigitalFoundry

Super Mario Odyssey выйдет эксклюзивно на Nintendo Switch уже 27 октября.

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Станислав Погорский
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