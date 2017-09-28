Super Mario Odyssey не будет работать в разрешении 1080p

Nintendo предоставила Digital Foundry раннюю копию Super Mario Odyssey. Технические специалисты выяснили, что портативном режиме игра работает в разрешении 720p при 60 кадрах в секунду. При стационарном использовании Switch разрешение возрастает до 900p.

Таким образом Nintendo смогла повысить производительность Super Mario Odyssey: во время последней демонстрации максимальное разрешение игры составляло 720p. Авторы Digital Foundry предполагают, что платформер изначально разрабатывался для Nintendo Switch, а не был перенесён с Wii U.