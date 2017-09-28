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Опубликовано 28 сентября 2017, 16:21

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain станет бесплатной для подписчиков PS Plus

Sony объявила подборку бесплатных игр для подписчиков PlayStation Plus на октябрь.

Фото: &copy; Valve Corporation

Фото: © Valve Corporation

Подборка октябрьских бесплатных игр для PS Plus включает в себя хит от культового автора Хидео Кодзимы.

Подписчики PS Plus с PS4 получат шпионский боевик с открытым миром Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, сборник хоррор-игр Amnesia: Collection и аркаду для компании друзей под названием "Это ты!" Также владельцев шлема виртуальной реальности ожидает RIGS Mechanised Combat League.

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Metal Gear Solid V: The Phantom Pain станет бесплатной для подписчиков PS Plus

Фото: © Valve Corporation

Для PS3 в октябре будут доступны бесплатно Monster Jam Battlegrounds и Hustle Kings. Наконец, портативная консоль PS Vita получит Hue и Sky Force Anniversary.

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Станислав Погорский
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