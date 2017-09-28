Metal Gear Solid V: The Phantom Pain станет бесплатной для подписчиков PS Plus
Sony объявила подборку бесплатных игр для подписчиков PlayStation Plus на октябрь.
Фото: © Valve Corporation
Подборка октябрьских бесплатных игр для PS Plus включает в себя хит от культового автора Хидео Кодзимы.
Подписчики PS Plus с PS4 получат шпионский боевик с открытым миром Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, сборник хоррор-игр Amnesia: Collection и аркаду для компании друзей под названием "Это ты!" Также владельцев шлема виртуальной реальности ожидает RIGS Mechanised Combat League.
Metal Gear Solid V: The Phantom Pain станет бесплатной для подписчиков PS Plus
Фото: © Valve Corporation
Для PS3 в октябре будут доступны бесплатно Monster Jam Battlegrounds и Hustle Kings. Наконец, портативная консоль PS Vita получит Hue и Sky Force Anniversary.