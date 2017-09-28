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Опубликовано 28 сентября 2017, 16:52

Объявлена подборка игр Xbox Games with Gold на октябрь

Microsoft опубликовала список игр, которые подписчики Xbox Live Gold смогут бесплатно получить в октябре.

Октябрьскую подборку Games with Gold возглавили приключенческая игра Gone Home и научно-фантастическая головоломка The Turing Test — они будут доступны только на Xbox One.

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Объявлена подборка игр Xbox Games with Gold на октябрь

Фото: © Flickr/Informedmag

Владельцев консоли предыдущего поколения, Xbox 360, ждёт переиздание классического платформера Rayman 3 HD и шутер от первого лица про Вторую мировую войну — Medal of Honor: Airborne.

Rayman 3 HD и Medal of Honor: Airborne также можно будет запустить на Xbox One благодаря поддержке обратной совместимости.

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Станислав Погорский
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