Объявлена подборка игр Xbox Games with Gold на октябрь

Октябрьскую подборку Games with Gold возглавили приключенческая игра Gone Home и научно-фантастическая головоломка The Turing Test — они будут доступны только на Xbox One.

Владельцев консоли предыдущего поколения, Xbox 360, ждёт переиздание классического платформера Rayman 3 HD и шутер от первого лица про Вторую мировую войну — Medal of Honor: Airborne.

Rayman 3 HD и Medal of Honor: Airborne также можно будет запустить на Xbox One благодаря поддержке обратной совместимости.