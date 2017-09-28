В 2012 году компания EA выпустила Need for Speed: Most Wanted, которая была перезапуском одноимённой гоночной игры 2005 года. Оказалось, что изначально авторы работали над прямым продолжением давней части серии.

Опубликованное видео показывает игровой процесс ранней версии Need for Speed: Most Wanted 2 для консоли PS3. Журналисты с канала Obscure Games достали рабочую версию игры, датированную январём 2012 года. Авторы видео обещают, что вскоре в Сети появятся и другие материалы по игре.

В Сети появился геймплей отменённой Need for Speed: Most Wanted 2 Скриншот © L!FE