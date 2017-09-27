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Регион
Опубликовано 27 сентября 2017, 22:08

Госдума может разрешить садиться за руль с наркотическими веществами в крови

Фото: &copy;РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Депутат предлагает утвердить вещества, которые могут попасть в организм водителя с лекарствами.

В Госдуму внесён законопроект, предполагающий, что Правительство РФ сможет определять допустимый уровень содержания наркотических средств или психотропных веществ в организме человека при вождении. Инициатива принадлежит депутату Госдумы от партии "Родина" Алексею Журавлеву.

В документе отмечается, что запрещённые вещества могут попадать в организм человека через лекарства, спектр которых достаточно широк: обезболивающие, сердечные, противоаллергические. Так, до 5% положительных проб водителей связаны именно с приёмом лекарственных препаратов.

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Иван Гусев
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