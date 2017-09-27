Госдума может разрешить садиться за руль с наркотическими веществами в крови

Депутат предлагает утвердить вещества, которые могут попасть в организм водителя с лекарствами.

В Госдуму внесён законопроект, предполагающий, что Правительство РФ сможет определять допустимый уровень содержания наркотических средств или психотропных веществ в организме человека при вождении. Инициатива принадлежит депутату Госдумы от партии "Родина" Алексею Журавлеву.