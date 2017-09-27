В Госдуму внесли законопроект о штрафах для авиакомпаний за овербукинг

Документ предлагает узаконить ответственность авиакомпаний за продажу билетов в количестве, превышающем число кресел в салоне.

Депутаты от "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект, согласно которому наказание авиакомпаний за овербукинг будет ужесточено. В частности, не улетевшим пассажирам будут компенсировать стоимость билетов в многократном размере.

Депутаты предложили узаконить ответственность авиакомпании за продажу билетов в количестве, превышающем число кресел в салоне лайнера, и обязать авиакомпании выплачивать пассажиру десятикратную стоимость билета, если он не сможет улететь из-за этого.

— В случае вынужденного отказа пассажира от воздушной перевозки в связи с расторжением перевозчиком в одностороннем порядке соответствующего договора... пассажиру выплачивается десятикратная стоимость проездного документа, уплаченная за воздушную перевозку, — отмечается в тексте законопроекта.