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Регион
Опубликовано 27 сентября 2017, 22:31

В Госдуму внесли законопроект о штрафах для авиакомпаний за овербукинг

Фото: &copy; РИА Новости/Максим Богодвид

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Документ предлагает узаконить ответственность авиакомпаний за продажу билетов в количестве, превышающем число кресел в салоне.

Депутаты от "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект, согласно которому наказание авиакомпаний за овербукинг будет ужесточено. В частности, не улетевшим пассажирам будут компенсировать стоимость билетов в многократном размере.

Депутаты предложили узаконить ответственность авиакомпании за продажу билетов в количестве, превышающем число кресел в салоне лайнера, и обязать авиакомпании выплачивать пассажиру десятикратную стоимость билета, если он не сможет улететь из-за этого.

— В случае вынужденного отказа пассажира от воздушной перевозки в связи с расторжением перевозчиком в одностороннем порядке соответствующего договора... пассажиру выплачивается десятикратная стоимость проездного документа, уплаченная за воздушную перевозку, — отмечается в тексте законопроекта.

Ранее Лайф сообщал, что российские авиакомпании отвергли уровень компенсаций пассажирам за овербукинг, который был предложен Минтрансом РФ.

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Арина Демидова
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