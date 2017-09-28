Лига чемпионов: "Барселона" победила, не забив, ПСЖ уничтожил "Баварию"
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Пока в Москве "Манчестер Юнайтед" громил ЦСКА, в других противостояниях было зафиксировано немало неожиданных результатов.
Фото: © Reuters/Pedro Nunes
Группа А
ЦСКА — Манчестер Юнайтед — 1:4 (0:3)
Базель — Бенфика — 5:0 (2:0)
Голы: Ланг, 2. Оберлин, 20, 69. Ван Вольфсвинкель, 59 (с пенальти). Риверос, 76.
Турнирное положение:
- Манчестер Юнайтед — 6.
- Базель — 3.
- ЦСКА — 3.
- Бенфика — 0.
Группа В
ПСЖ — Бавария — 3:0 (2:0)
Голы: Дани Алвес, 2. Кавани, 31. Неймар, 63.
Neymar and Dani Alves. Wow pic.twitter.com/dJqOpBtRmu— Baller_Street (@Baller__Street) 27 сентября 2017 г.
Андерлехт — Селтик — 0:3 (0:1)
Голы: Гриффитс, 38. Робертс, 50. Синклейр, 90+3.
Турнирное положение:
- ПСЖ — 6.
- Бавария — 3.
- Селтик — 3.
- Андерлехт — 0.
Группа С
Атлетико — Челси — 1:2 (1:0)
Голы: Гризманн, 40 (1:0, с пенальти). Мората, 59 (1:1). Батшуайи, 90+4 (1:2).
Michy Batshuayi's winning goal vs Atletico Madrid is even better with Titanic music pic.twitter.com/S9epUQySkY— Luke (@ClassicMichy) 27 сентября 2017 г.
Карабах — Рома — 1:2 (0:2)
Голы: Манолас, 7 (0:1). Джеко, 15 (0:2). Педро Энрике, 59 (1:2).
Турнирное положение:
- Челси — 6.
- Рома — 4.
- Атлетико — 1.
- Карабах — 0.
Группа D
Спортинг — Барселона — 0:1 (0:0)
Гол: Коатес, 49 (в свои ворота)
GOAL! Coates 49'(og) (0-1) #SportingBarca pic.twitter.com/7pgJmFgxmh— Media Cules Video (@mediaculesvid04) 27 сентября 2017 г.
Ювентус — Олимпиакос — 2:0 (0:0)
Голы: Игуаин, 69. Манджукич, 80
Турнирное положение:
- Барселона — 6.
- Ювентус — 3.
- Спортинг — 3.
- Олимпиакос — 0.