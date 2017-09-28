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Регион
Опубликовано 27 сентября 2017, 21:25

Лига чемпионов: "Барселона" победила, не забив, ПСЖ уничтожил "Баварию"

Оглавление
Группа А
Группа В
Группа С
Группа D

Пока в Москве "Манчестер Юнайтед" громил ЦСКА, в других противостояниях было зафиксировано немало неожиданных результатов.

Фото: &copy; Reuters/Pedro Nunes

Фото: © Reuters/Pedro Nunes

Группа А

ЦСКА — Манчестер Юнайтед — 1:4 (0:3)

Базель — Бенфика — 5:0 (2:0)

Голы: Ланг, 2. Оберлин, 20, 69. Ван Вольфсвинкель, 59 (с пенальти). Риверос, 76.

Турнирное положение:

  1. Манчестер Юнайтед — 6.
  2. Базель — 3.
  3. ЦСКА — 3.
  4. Бенфика — 0.

Группа В

ПСЖ — Бавария — 3:0 (2:0)

Голы: Дани Алвес, 2. Кавани, 31. Неймар, 63.

Андерлехт — Селтик — 0:3 (0:1)

Голы: Гриффитс, 38. Робертс, 50. Синклейр, 90+3.

Турнирное положение:

  1. ПСЖ — 6.
  2. Бавария — 3.
  3. Селтик — 3.
  4. Андерлехт — 0.

Группа С

Атлетико — Челси — 1:2 (1:0)

Голы: Гризманн, 40 (1:0, с пенальти). Мората, 59 (1:1). Батшуайи, 90+4 (1:2).

Карабах — Рома — 1:2 (0:2)

Голы: Манолас, 7 (0:1). Джеко, 15 (0:2). Педро Энрике, 59 (1:2).

Турнирное положение:

  1. Челси — 6.
  2. Рома — 4.
  3. Атлетико — 1.
  4. Карабах — 0.

Группа D

Спортинг — Барселона — 0:1 (0:0)

Гол: Коатес, 49 (в свои ворота)

Ювентус — Олимпиакос — 2:0 (0:0)

Голы: Игуаин, 69. Манджукич, 80

Турнирное положение:

  1. Барселона — 6.
  2. Ювентус — 3.
  3. Спортинг — 3.
  4. Олимпиакос — 0.
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Дмитрий Кузнецов
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