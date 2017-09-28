Топ-6 голов второго тура Лиги Чемпионов
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Фото: © REUTERS/Wolfgang Rattay
Лайф выбрал самые красивые голы из 48 забитых мячей в очередном туре главного клубного первенства Европы.
Гарет Бэйл
Похоже, валлийский нападающий "Реала" наконец начинает набирать форму, и он достойно это продемонстрировал в матче "Реала" против "Боруссии" из Дортмунда.
Gareth Bale's stunner vs Dortmund pic.twitter.com/5xDO9glUdF— RMadridVids (@RMadridVids) 27 сентября 2017 г.
Виссам Бен Йеддер
Гол француза в матче "Севилья" — "Марибор" положил начало разгрому словенцев. Отметим, что на 90% этот гол сделал другой игрок испанцев — полузащитник Хоакин Корреа, прошедший сразу четырёх игроков соперника.
Gol de @tucu_correa pic.twitter.com/f6OyUo8EDU— ️️ (@SanPalop) 26 сентября 2017 г.
Кевин Де Брёйне
Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" открыл счёт в домашнем матче против "Шахтёра", положив гол в сетку ворот украинцев шикарным обводящим ударом.
Kevin de #Bruyne curls such a great goal !! #KDB #mancity #UCL #ManchesterCity #CityShakhtar pic.twitter.com/Lt0VQYcV2a— Mohamad Bsat (@MohamadBsat1) 26 сентября 2017 г.
Талиска
В противостоянии "Бешикташа" и "Порту", как и в матче "Севильи" с "Марибором", для гола Талиски всё сделал его одноклубник. Рикардо Куарежма, накрутивший защитника турков на фланге, отдал идеальный пас внешней стороной стопы. Талиске осталось лишь попасть по мячу, что он и сделал.
If this were art it'd be a masterpiece!— Turkish Football (@Turkish_Futbol1) 27 сентября 2017 г.
Talisca passes to Quaresma, 11 seconds later he beats his man and scores pic.twitter.com/qUaU63CXQ7
Фернандо
Московский бразилец своим прекрасным голом со штрафного подарил надежду болельщикам "Спартака" в матче против "Ливерпуля".
#СпартакЛиверпуль 1-0 ГОЛ Фернандо pic.twitter.com/PJBzBp6vVk— Mikhail Beard (@Ru1Moscow) 26 сентября 2017 г.
Эдинсон Кавани
После того как Килиан Мбаппе мастерски разобрался сразу с двумя игроками "Баварии", его уругвайский одноклубник потрясающим ударом с линии штрафной оформил гол.
Cavani. What a finish. #PSGBayern pic.twitter.com/72tryaNKC9— Everything Napoli (@NaplesAndNapoli) 27 сентября 2017 г.