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Регион
Опубликовано 28 сентября 2017, 04:00

Топ-6 голов второго тура Лиги Чемпионов

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Гарет Бэйл
Виссам Бен Йеддер
Кевин Де Брёйне
Талиска
Фернандо
Эдинсон Кавани
Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Wolfgang Rattay

Фото: © REUTERS/Wolfgang Rattay

Лайф выбрал самые красивые голы из 48 забитых мячей в очередном туре главного клубного первенства Европы.

Гарет Бэйл

Похоже, валлийский нападающий "Реала" наконец начинает набирать форму, и он достойно это продемонстрировал в матче "Реала" против "Боруссии" из Дортмунда.

Виссам Бен Йеддер

Гол француза в матче "Севилья" — "Марибор" положил начало разгрому словенцев. Отметим, что на 90% этот гол сделал другой игрок испанцев — полузащитник Хоакин Корреа, прошедший сразу четырёх игроков соперника.

Кевин Де Брёйне

Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" открыл счёт в домашнем матче против "Шахтёра", положив гол в сетку ворот украинцев шикарным обводящим ударом.

Талиска

В противостоянии "Бешикташа" и "Порту", как и в матче "Севильи" с "Марибором", для гола Талиски всё сделал его одноклубник. Рикардо Куарежма, накрутивший защитника турков на фланге, отдал идеальный пас внешней стороной стопы. Талиске осталось лишь попасть по мячу, что он и сделал.

Фернандо

Московский бразилец своим прекрасным голом со штрафного подарил надежду болельщикам "Спартака" в матче против "Ливерпуля".

Эдинсон Кавани

После того как Килиан Мбаппе мастерски разобрался сразу с двумя игроками "Баварии", его уругвайский одноклубник потрясающим ударом с линии штрафной оформил гол.

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Геннадий Малыхин
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