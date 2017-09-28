Топ-6 голов второго тура Лиги Чемпионов

Лайф выбрал самые красивые голы из 48 забитых мячей в очередном туре главного клубного первенства Европы.

Гарет Бэйл

Похоже, валлийский нападающий "Реала" наконец начинает набирать форму, и он достойно это продемонстрировал в матче "Реала" против "Боруссии" из Дортмунда.

Виссам Бен Йеддер

Гол француза в матче "Севилья" — "Марибор" положил начало разгрому словенцев. Отметим, что на 90% этот гол сделал другой игрок испанцев — полузащитник Хоакин Корреа, прошедший сразу четырёх игроков соперника.

Кевин Де Брёйне

Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" открыл счёт в домашнем матче против "Шахтёра", положив гол в сетку ворот украинцев шикарным обводящим ударом.

Талиска

В противостоянии "Бешикташа" и "Порту", как и в матче "Севильи" с "Марибором", для гола Талиски всё сделал его одноклубник. Рикардо Куарежма, накрутивший защитника турков на фланге, отдал идеальный пас внешней стороной стопы. Талиске осталось лишь попасть по мячу, что он и сделал.

If this were art it'd be a masterpiece!

Talisca passes to Quaresma, 11 seconds later he beats his man and scores pic.twitter.com/qUaU63CXQ7 — Turkish Football (@Turkish_Futbol1) 27 сентября 2017 г.

Фернандо

Московский бразилец своим прекрасным голом со штрафного подарил надежду болельщикам "Спартака" в матче против "Ливерпуля".

Эдинсон Кавани