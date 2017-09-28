Видеокарты Nvidia заменят собой процессоры

Генеральный директор Nvidia Хуан Жэньсюнь на конференции GTC 2017 в Пекине заявил, что закон Мура утратил свою актуальность. По его мнению, хотя количество транзисторов и растёт на 50% каждый год, производительность процессоров за это время увеличивается только на 10%.