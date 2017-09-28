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Опубликовано 28 сентября 2017, 08:07

Видеокарты Nvidia заменят собой процессоры

Фото &copy; Flickr/NVIDIA Corporation

Фото © Flickr/NVIDIA Corporation

Представители компании — производителя составляющих для ПК считают, что время обычных процессоров прошло.

Генеральный директор Nvidia Хуан Жэньсюнь на конференции GTC 2017 в Пекине заявил, что закон Мура утратил свою актуальность. По его мнению, хотя количество транзисторов и растёт на 50% каждый год, производительность процессоров за это время увеличивается только на 10%.

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В скором времени видеокарты заменят процессоры

Фото © Flickr/NVIDIA Corporation

Жэньсюнь считает, что инженерам с каждым разом труднее даётся усложнение архитектуры центральных процессоров. Архитекторы графических процессоров при этом не испытывают этих проблем.

Закон Мура — наблюдение, сделанное в 1965 году сооснователем Intel Гордоном Муром. Инженер заметил, что количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые 24 месяца.

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Сергей Сурепин
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