Видеокарты Nvidia заменят собой процессоры
Представители компании — производителя составляющих для ПК считают, что время обычных процессоров прошло.
Генеральный директор Nvidia Хуан Жэньсюнь на конференции GTC 2017 в Пекине заявил, что закон Мура утратил свою актуальность. По его мнению, хотя количество транзисторов и растёт на 50% каждый год, производительность процессоров за это время увеличивается только на 10%.
В скором времени видеокарты заменят процессоры
Жэньсюнь считает, что инженерам с каждым разом труднее даётся усложнение архитектуры центральных процессоров. Архитекторы графических процессоров при этом не испытывают этих проблем.
Закон Мура — наблюдение, сделанное в 1965 году сооснователем Intel Гордоном Муром. Инженер заметил, что количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые 24 месяца.