Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 сентября 2017, 08:28

Ubisoft займётся переводом древнеегипетских иероглифов

Фото &copy;&nbsp;Ubisoft Montreal

Фото © Ubisoft Montreal

Разработчики Assassin's Creed: Origins совместно с Google серьёзно взялись за образование и науку.

Компания Ubisoft анонсировала проект The Hierogliphics Initiative. Инициатива создателей Assassin's Creed: Origins предполагает собой создание специального алгоритма, который сможет автоматически переводить древнеегипетские письмена.

image

Ubisoft и Google начнут переводить древнеегипетские иероглифы

Фото © Ubisoft Montreal

Сначала участники проекта составят базу образцов письменности. В основе The Hierogliphics Initiative лежит система машинного обучения, созданная Google для собственных проектов, вроде Google Photos или Assistant.

Assassin's Creed: Origins выйдет 27 октября на ПК и консолях.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Google
  • Игры
  • ubisoft
  • assassinscreed
  • assassinscreedorigins
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar