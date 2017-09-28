Ubisoft займётся переводом древнеегипетских иероглифов

Разработчики Assassin's Creed: Origins совместно с Google серьёзно взялись за образование и науку.

Компания Ubisoft анонсировала проект The Hierogliphics Initiative. Инициатива создателей Assassin's Creed: Origins предполагает собой создание специального алгоритма, который сможет автоматически переводить древнеегипетские письмена.

Сначала участники проекта составят базу образцов письменности. В основе The Hierogliphics Initiative лежит система машинного обучения, созданная Google для собственных проектов, вроде Google Photos или Assistant.