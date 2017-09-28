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Регион
Опубликовано 28 сентября 2017, 10:36

Уличным гонщикам грозят миллионные штрафы и тюрьма

Фото: &copy; РИА Новости/Томас Тхайцук

Фото: © РИА Новости/Томас Тхайцук

Ранее депутаты предлагали наказывать гонщиков лишением свободы и конфискацией автомобиля за неоднократное нарушение.

Государственная дума намерена обсудить ужесточение наказаний для любителей быстрой езды. В Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы предлагается ввести миллионные штрафы или санкции в виде лишения свободы. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что правоохранительные органы поддерживают инициативу. Однако мнения экспертов по данному вопросу разделились. По словам некоторых из них, чрезмерное наказание может привести к обратному эффекту. А специальные автодромы и легальные площадки для уличных гонок могли бы стать наиболее эффективной мерой для решения проблемы стритрейсеров.

Остальные эксперты уверены, что новые поправки помогут призвать к порядку незаконных гонщиков и снизить количество повторных нарушений.

Ранее Госдума предлагала распространить на любителей быстрой езды статью "Хулиганство" и наказывать лишением свободы и конфискацией автомобиля в случае повторного нарушения.

Стоит отметить, что действующее законодательство предусматривает для любителей пьяной езды штраф в 30 тысяч рублей или же лишение прав на срок от полутора до двух лет, а при повторном нарушении — лишение свободы на срок до двух лет.

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Алёна Темирчиева
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