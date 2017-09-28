Blizzard работает над мобильной стратегией в реальном времени
Сейчас команда ищет новых сотрудников для работы над ещё не анонсированным проектом.
Компания Blizzard объявила о поисках новых сотрудников. Они будут работать над ещё не анонсированной мобильной стратегией в реальном времени.
Следующая игра Blizzard — мобильный проект по Warcraft
Фото: © Flickr/Rafael Nepô
Предполагается, что мобильная игра станет частью вселенной Warcraft. Разработчики требуют от соискателей опыт работы над многопользовательскими мобильными стратегиями, которые функционируют на игровом движке Unity.
До этого Blizzard нанимала сотрудников без опыта работы, и, по её расчетам, новый проект компании разрабатывается около 18 месяцев.