Blizzard работает над мобильной стратегией в реальном времени

Сейчас команда ищет новых сотрудников для работы над ещё не анонсированным проектом.

Компания Blizzard объявила о поисках новых сотрудников. Они будут работать над ещё не анонсированной мобильной стратегией в реальном времени.

Следующая игра Blizzard — мобильный проект по Warcraft Фото: © Flickr/Rafael Nepô

Предполагается, что мобильная игра станет частью вселенной Warcraft. Разработчики требуют от соискателей опыт работы над многопользовательскими мобильными стратегиями, которые функционируют на игровом движке Unity.