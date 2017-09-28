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Регион
Опубликовано 28 сентября 2017, 08:54

Blizzard работает над мобильной стратегией в реальном времени

Сейчас команда ищет новых сотрудников для работы над ещё не анонсированным проектом.

Компания Blizzard объявила о поисках новых сотрудников. Они будут работать над ещё не анонсированной мобильной стратегией в реальном времени.

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Следующая игра Blizzard — мобильный проект по Warcraft

Фото: © Flickr/Rafael Nepô

Предполагается, что мобильная игра станет частью вселенной Warcraft. Разработчики требуют от соискателей опыт работы над многопользовательскими мобильными стратегиями, которые функционируют на игровом движке Unity.

До этого Blizzard нанимала сотрудников без опыта работы, и, по её расчетам, новый проект компании разрабатывается около 18 месяцев.

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Сергей Сурепин
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