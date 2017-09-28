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Регион
Опубликовано 28 сентября 2017, 09:29

Цифровые продажи игр в августе превысили результат прошлого года

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/amanda tipton

Фото: © flickr.com/amanda tipton

Продажи игр в цифровом виде составили 7,9 миллиарда долларов. Это на 11 процентов больше прошлого года.

Согласно информации аналитической компании SuperData Research, выручка на консольном и мобильном рынках выросла на 11% и 13% соответственно. Продажи игр на ПК снизились на 10%.

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Цифровые продажи игр продолжают расти

Фото: © flickr.com/amanda tipton

В августе цифровые продажи игр составили 7,9 миллиарда долларов. Сокращение выручки наблюдается у браузерных игр (4%) и платных MMO (25%).

Самая прибыльная игра на ПК — MOBA League of Legends. На консолях лидерство удерживает GTA V, а на мобильных устройствах — Honour of Kings от Tencent.

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Сергей Сурепин
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