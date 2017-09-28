Цифровые продажи игр в августе превысили результат прошлого года

Продажи игр в цифровом виде составили 7,9 миллиарда долларов. Это на 11 процентов больше прошлого года.

Согласно информации аналитической компании SuperData Research, выручка на консольном и мобильном рынках выросла на 11% и 13% соответственно. Продажи игр на ПК снизились на 10%.

Цифровые продажи игр продолжают расти Фото: © flickr.com/amanda tipton

В августе цифровые продажи игр составили 7,9 миллиарда долларов. Сокращение выручки наблюдается у браузерных игр (4%) и платных MMO (25%).