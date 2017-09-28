В SNES mini стоит железо от прошлой мини-консоли
Платы, которые использовала японская компания Nintendo, оказались идентичны в обеих мини-консолях.
Компания Nintendo использовала одинаковое железо в ретро-консолях NES mini и SNES mini. Это удалось установить после того, как оба устройства были разобраны.
Nintendo использовала для SNES mini железо от прошлой мини-консоли
Технические характеристики у консолей совпадают. Оба устройства используют систему Allwinner R16 SoC и графический адаптер ARM Mali 400 MP2. На каждой консоли установлено по 256 МБ оперативной памяти и 512 МБ памяти NAND.
Продажи Nintendo Classic Mini: SNES начнутся 29 сентября, цена — 4999 рублей.