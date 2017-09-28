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Опубликовано 28 сентября 2017, 09:48

В SNES mini стоит железо от прошлой мини-консоли

Платы, которые использовала японская компания Nintendo, оказались идентичны в обеих мини-консолях.

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/Nintendo Life

Скриншот видео youtube.com/Nintendo Life

Компания Nintendo использовала одинаковое железо в ретро-консолях NES mini и SNES mini. Это удалось установить после того, как оба устройства были разобраны.

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Nintendo использовала для SNES mini железо от прошлой мини-консоли

Скриншот видео youtube.com/Nintendo Life

Технические характеристики у консолей совпадают. Оба устройства используют систему Allwinner R16 SoC и графический адаптер ARM Mali 400 MP2. На каждой консоли установлено по 256 МБ оперативной памяти и 512 МБ памяти NAND.

Продажи Nintendo Classic Mini: SNES начнутся 29 сентября, цена — 4999 рублей.

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Сергей Сурепин
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