Потребительскую корзину заморозят до 2021 года

В списке останутся овощи и фрукты, крупы, картофель, молочные продукты, маргарин и сахар.

В Правительстве России одобрили предложение заморозить потребительскую корзину до 2021 года, которое поступило из Министерства труда и социальной защиты.

Изначально в министерстве говорили, что необходимо изменить продуктовую корзину. Советовалось убрать из списка некоторые крупы, заменив их на овощи и фрукты. Однако от этого предложения пришлось отказаться.