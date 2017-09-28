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Регион
Опубликовано 28 сентября 2017, 12:32

Потребительскую корзину заморозят до 2021 года

Фото &copy; РИА Новости/&nbsp;Алексей Мальгавко

Фото © РИА Новости/ Алексей Мальгавко

В списке останутся овощи и фрукты, крупы, картофель, молочные продукты, маргарин и сахар.

В Правительстве России одобрили предложение заморозить потребительскую корзину до 2021 года, которое поступило из Министерства труда и социальной защиты.

Изначально в министерстве говорили, что необходимо изменить продуктовую корзину. Советовалось убрать из списка некоторые крупы, заменив их на овощи и фрукты. Однако от этого предложения пришлось отказаться.

Минтруд обсудил вопрос с Минфином и МЭР. Вместе они приняли решение корзину не менять. Окончательный законопроект отдадут на рассмотрение Госдумы. В стандартном списке можно найти овощи и фрукты, крупы, картошку, мясо, молочные продукты и яйца, маргарин и сахар.

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Татьяна Абрикосова
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