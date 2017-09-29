В Москве начались "Игромир" и Comic Con Russia

28 сентября работу начинают сразу две выставки — двенадцатый "Игромир" и четвёртый Comic Con Russia.

С 28 сентября по 1 октября 2017 года в Москве проходит сразу две выставки — двенадцатый "Игромир" и четвёртый Comic Con Russia. Мероприятия можно посетить в выставочном комплексе "Крокус экспо", павильоне № 1.

В Москве проходят "Игромир" и Comic Con Russia Фото: © Flickr/Yuri Shornikov

Гостем "Игромира" в этом году стал знаменитый Ричард Lord British Гэрриот, создатель игр Ultima, LineAge 2, Tabula Rasa и других игр. На стенде компании Blizzard гости выставки смогут посоревноваться в мастерстве в играх Heroes of the Storm и Overwatch, а также выиграть множество ценных призов. На стенде компании PlayStation посетители мероприятия смогут познакомиться с блокбастерами осени: Gran Turismo Sport, FIFA 18 и Call of Duty: WWII. Компания Bandai Namco привезёт на выставку Project CARS 2, сказочную RPG "Ni No Kuni 2: Возрождение Короля", а также файтинги Tekken 7 и Dragon Ball Fighter Z.