Путин и президент Гвинеи обменялись орденами на встрече в Подмосковье

Сегодня встреча двух мировых лидеров проходит в подмосковной резиденции президента в Ново-Огареве.

Президент России Владимир Путин принял в своей подмосковной резиденции лидера Гвинейской Республики Альфа Конде, где они обменялись наградами. Российский лидер вручил своему коллеге орден Дружбы, а в ответ получил орден Большого Креста.

Этот орден в Гвинее считается высшей государственной наградой и вручается исключительно главам государств за вклад в поддержание мира и безопасности, а также за решение острых социально-экономических проблем.