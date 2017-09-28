Путин и президент Гвинеи обменялись орденами на встрече в Подмосковье
Президент РФ Владимир Путин и президент Гвинейской Республики, действующий председатель Африканского союза Альфа Конде. Фото © РИА Новости/Алексей Никольский
Сегодня встреча двух мировых лидеров проходит в подмосковной резиденции президента в Ново-Огареве.
Президент России Владимир Путин принял в своей подмосковной резиденции лидера Гвинейской Республики Альфа Конде, где они обменялись наградами. Российский лидер вручил своему коллеге орден Дружбы, а в ответ получил орден Большого Креста.
Этот орден в Гвинее считается высшей государственной наградой и вручается исключительно главам государств за вклад в поддержание мира и безопасности, а также за решение острых социально-экономических проблем.
Конде выразил отдельную благодарность Путина за помощь в борьбе с лихорадкой Эбола. Он отметил, что Россия "стала одной из первых стран", которая активно участвовала в ликвидации последствий этой болезни.