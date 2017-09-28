Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 сентября 2017, 14:32

Путин и президент Гвинеи обменялись орденами на встрече в Подмосковье

Президент РФ Владимир Путин и президент Гвинейской Республики, действующий председатель Африканского союза Альфа Конде. Фото &copy; РИА Новости/Алексей Никольский

Президент РФ Владимир Путин и президент Гвинейской Республики, действующий председатель Африканского союза Альфа Конде. Фото © РИА Новости/Алексей Никольский

Сегодня встреча двух мировых лидеров проходит в подмосковной резиденции президента в Ново-Огареве.

Президент России Владимир Путин принял в своей подмосковной резиденции лидера Гвинейской Республики Альфа Конде, где они обменялись наградами. Российский лидер вручил своему коллеге орден Дружбы, а в ответ получил орден Большого Креста.

Этот орден в Гвинее считается высшей государственной наградой и вручается исключительно главам государств за вклад в поддержание мира и безопасности, а также за решение острых социально-экономических проблем.

Конде выразил отдельную благодарность Путина за помощь в борьбе с лихорадкой Эбола. Он отметил, что Россия "стала одной из первых стран", которая активно участвовала в ликвидации последствий этой болезни.

BannerImage
Иван Гусев
  • Новости
  • Путин
  • ордена
  • Гвинея
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar