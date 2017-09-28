Милонов о "Матильде": За свои деньги создали себе геморрой

Парламентарий убеждён, что в России нужно выработать критерии выбора фильмов, которые будут получать финансирование из бюджета.

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой ввести временный мораторий на государственное финансирование кинематографа. По его мнению, в России необходимо выработать критерии выбора сценариев, которые будут получать деньги из бюджета, а не тратить народные средства на очередной "третьесортный боевик" или спорные исторические картины. Такое мнение парламентарий выразил в беседе с Лайфом.

— Надо на уровне закона, на уровне общественного обсуждения выработать критерии — ради чего мы поддерживаем. Предположим, научные фильмы, исторические, образовательные — пропагандирующие ценности в обществе. А снимать третьесортный боевик, да за счёт народа. Зачем? — отметил Милонов.

По мнению депутата, профинансированные из государственного бюджета картины зачастую не оправдывают возлагаемых на них ожиданий.

— Если посмотреть фильмы, которые были профинансированы за госсчёт, практические все они не выполнили своего предназначения — они не стали частью русского искусства. Никаким образом. Ни одного шедевра практически из Фонда кино не появилось, — заявил народный избранник.

А фильм "Матильда", отметил Милонов, и вовсе обернулся для страны настоящим скандалом, оплаченным за народные деньги.

— "Матильда" — за свои деньги создали себе геморрой. Сделали жуткую свору, когда одна сторона обвиняет другую, — считает депутат.

Примером ещё одной неудачи Милонов назвал вышедший в прошлом году фильм "Викинг", отметив, что в киноленте представлена лишь одна из существующих и дискуссионных исторических версий. Депутат уверен, что после выработки необходимых критериев в отечественном кинематографе появятся исторически корректные фильмы "без объевшегося мухоморами князя Владимира".

Милонов отметил также, что режиссёры должны научиться тратить средства не "по советскому принципу — потому что они великие режиссёры", а создавать конкурентный продукт и убеждать инвесторов.

— Талантов единицы, и куча людей, которые когда-то создали себе имя, и так до сих пор получают госденьги, — резюмировал депутат.