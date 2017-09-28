В России может появиться система для отслеживания некоторых товаров на рынке
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Профильный комитет Госдумы поддержал проект закона, который позволит правительству принять такие меры для борьбы с нелегальной торговлей.
Депутаты Госдумы рекомендовали к принятию в первом чтении законопроект, который предусматривает введение в России обязательной маркировки отдельных товаров контрольными знаками. Рекомендация исходит от думского Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
— В некоторых отраслях, таких как пищевая, лёгкая, фармацевтическая, топливная, ситуация с незаконным оборотом продукции близка к критической. Сказываются и недостаточная эффективность государственного контроля, и низкий уровень предпринимательской этики, — отметил первый зампредседателя комитета Владимир Гутенев.
Он отмечает, что нужно максимально уменьшить долю нелегальной продукции на рынке, снизить потери бюджета из-за неуплаты налогов.
Законопроект о маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками предусматривает, что правительство получит право определять, какие товары нужно помечать и как следить за их оборотом.
— Реализация законопроекта, таким образом, будет способствовать противодействию незаконного оборота контрафактных, фальсифицированных и некачественных товаров, а это, в свою очередь, защитит потребителей, — отметил Гетенев.
Он привёл в пример пилотный проект ЕАЭС по обязательной маркировке с 2016 года меховых изделий. В планах маркировка детских товаров, продуктов питания, лекарств и табака.