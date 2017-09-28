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Регион
Опубликовано 28 сентября 2017, 16:23

В России может появиться система для отслеживания некоторых товаров на рынке

Фото: &copy;РИА Новости/Александр Полегенько

Фото: ©РИА Новости/Александр Полегенько

Профильный комитет Госдумы поддержал проект закона, который позволит правительству принять такие меры для борьбы с нелегальной торговлей.

Депутаты Госдумы рекомендовали к принятию в первом чтении законопроект, который предусматривает введение в России обязательной маркировки отдельных товаров контрольными знаками. Рекомендация исходит от думского Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

— В некоторых отраслях, таких как пищевая, лёгкая, фармацевтическая, топливная, ситуация с незаконным оборотом продукции близка к критической. Сказываются и недостаточная эффективность государственного контроля, и низкий уровень предпринимательской этики, — отметил первый зампредседателя комитета Владимир Гутенев.

Он отмечает, что нужно максимально уменьшить долю нелегальной продукции на рынке, снизить потери бюджета из-за неуплаты налогов.

Законопроект о маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками предусматривает, что правительство получит право определять, какие товары нужно помечать и как следить за их оборотом.

— Реализация законопроекта, таким образом, будет способствовать противодействию незаконного оборота контрафактных, фальсифицированных и некачественных товаров, а это, в свою очередь, защитит потребителей, — отметил Гетенев.

Он привёл в пример пилотный проект ЕАЭС по обязательной маркировке с 2016 года меховых изделий. В планах маркировка детских товаров, продуктов питания, лекарств и табака.

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Андрей Григорьев
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