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Опубликовано 29 сентября 2017, 08:34

Blizzard выпустила мобильное приложение Battle.net

Коллаж &copy; L!FE. Фото &copy; Flickr/Sweetie187

Коллаж © L!FE. Фото © Flickr/Sweetie187

Сейчас разработчики открыли доступ к чату и изменению онлайн-статуса пользователей сервиса.

Компания Blizzard выпустила мобильное приложение Battle.net. Сейчас клиент доступен в магазинах App Store и Google Play.

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Клиент Battle.net появился в App Store и Google Play

Коллаж © L!FE. Фото © Flickr/Sweetie187

Приложение позволяет использовать некоторые функции настольной версии онлайн-сервиса от Blizzard. Среди доступных возможностей: чат, одобрение и подача заявок в друзья. Вместе с этим пользователи могут посмотреть, каким играм уделяют внимание их друзья.

Приложение Battle.net не связано с мобильной аутентификацией Blizzard и работает отдельно.

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Сергей Сурепин
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