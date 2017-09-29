Сейчас разработчики открыли доступ к чату и изменению онлайн-статуса пользователей сервиса.

Компания Blizzard выпустила мобильное приложение Battle.net. Сейчас клиент доступен в магазинах App Store и Google Play.

Клиент Battle.net появился в App Store и Google Play Коллаж © L!FE. Фото © Flickr/Sweetie187

Приложение позволяет использовать некоторые функции настольной версии онлайн-сервиса от Blizzard. Среди доступных возможностей: чат, одобрение и подача заявок в друзья. Вместе с этим пользователи могут посмотреть, каким играм уделяют внимание их друзья.