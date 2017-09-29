Clash of Clans стало самым прибыльным приложением в европейском Google Play
Соответствующий рейтинг мобильных приложений составили сотрудники аналитической фирмы App Annie.
Аналитическая компания App Annie составила рейтинги самых скачиваемых и прибыльных приложений цифрового магазина приложений для Android в Европе. Проделанная работа приурочена к 20-летию Google.
Clash of Clans — самая прибыльная игра в европейском Google Play
Фото: © Flickr/Themeplus
Аналитики учитывали данные с января 2012-го по август 2017-го. Самое прибыльное приложение — мобильная стратегия Clash of Clans от китайской Tencent.
На втором месте находится Candy Crush Saga, а на третьем — Clash Royale. Рейтинг самых скачиваемых приложений возглавил мессенджер WhatsApp, за ним следуют Facebook и Facebook Messenger.