Clash of Clans стало самым прибыльным приложением в европейском Google Play

Соответствующий рейтинг мобильных приложений составили сотрудники аналитической фирмы App Annie.

Аналитическая компания App Annie составила рейтинги самых скачиваемых и прибыльных приложений цифрового магазина приложений для Android в Европе. Проделанная работа приурочена к 20-летию Google.

Clash of Clans — самая прибыльная игра в европейском Google Play Фото: © Flickr/Themeplus

Аналитики учитывали данные с января 2012-го по август 2017-го. Самое прибыльное приложение — мобильная стратегия Clash of Clans от китайской Tencent.