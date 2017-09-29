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Регион
Опубликовано 29 сентября 2017, 09:27

Clash of Clans стало самым прибыльным приложением в европейском Google Play

Соответствующий рейтинг мобильных приложений составили сотрудники аналитической фирмы App Annie.

Аналитическая компания App Annie составила рейтинги самых скачиваемых и прибыльных приложений цифрового магазина приложений для Android в Европе. Проделанная работа приурочена к 20-летию Google.

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Clash of Clans — самая прибыльная игра в европейском Google Play

Фото: © Flickr/Themeplus

Аналитики учитывали данные с января 2012-го по август 2017-го. Самое прибыльное приложение — мобильная стратегия Clash of Clans от китайской Tencent.

На втором месте находится Candy Crush Saga, а на третьем — Clash Royale. Рейтинг самых скачиваемых приложений возглавил мессенджер WhatsApp, за ним следуют Facebook и Facebook Messenger.

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Сергей Сурепин
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