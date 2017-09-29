Авторы Red Dead Redemption 2 показали второй трейлер

Разработчики из студии Rockstar Games продолжают тизерить свой будущий проект, не называя дату выхода.

Студия Rockstar Games показала второй трейлер Red Dead Redemption 2. Разработчики разочаровали фанатов, которые ожидали от команды намного больше, чем очередное видео.

Компания Sony при этом объявила, что видео было захвачено с базовой PlayStation 4.

Вышел новый трейлер Red Dead Redemption 2 Скриншот видео youtube.com/Rockstar Games