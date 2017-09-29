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Регион
Опубликовано 29 сентября 2017, 01:43

Никки Хейли обвинила власти Мьянмы в этнических чистках

Постпред США в ООН Никки Хейли. Фото: &copy; REUTERS/Stephanie Keith

Постпред США в ООН Никки Хейли. Фото: © REUTERS/Stephanie Keith

Постпред США при ООН призвала принять меры против представителей силовых структур Мьянмы и приостановить поставки оружия в республику.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли обвинила 28 сентября власти Мьянмы в проведении "жестокой последовательной кампании", целью которой назвала избавиться от мусульман народности рохинджа. Во время своего выступления на заседании Совета безопасности американский дипломат призвала страны приостановить поставки оружия мьянманским властям.

— Мы не должны бояться называть действия властей Мьянмы тем, чем они являются на самом деле: жестокой последовательной кампанией по зачистке страны от этнического меньшинства. Лидерам этой страны должно быть стыдно за происходящее, — сообщила Хейли.

Однако Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ответ на заявления Никки Хейли призвал призвал объективнее оценивать события в Мьянме и аккуратнее обращаться с понятиями геноцида и этнических чисток.

Ситуация в Мьянме обострилась после того, как в августе 2017 года боевики напали на опорные пункты полиции. В результате противостояния государственных сил безопасности экстремистам погибло более 400 человек, более 500 тысяч, как отмечалось, бежали из республики.

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Юнона Александрова
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