Никки Хейли обвинила власти Мьянмы в этнических чистках

Постпред США при ООН призвала принять меры против представителей силовых структур Мьянмы и приостановить поставки оружия в республику.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли обвинила 28 сентября власти Мьянмы в проведении "жестокой последовательной кампании", целью которой назвала избавиться от мусульман народности рохинджа. Во время своего выступления на заседании Совета безопасности американский дипломат призвала страны приостановить поставки оружия мьянманским властям.

— Мы не должны бояться называть действия властей Мьянмы тем, чем они являются на самом деле: жестокой последовательной кампанией по зачистке страны от этнического меньшинства. Лидерам этой страны должно быть стыдно за происходящее, — сообщила Хейли.

Однако Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ответ на заявления Никки Хейли призвал призвал объективнее оценивать события в Мьянме и аккуратнее обращаться с понятиями геноцида и этнических чисток.