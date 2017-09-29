Авторы Call of Cthulhu перенесли дату выхода игры
Focus Home Interactive пришлось перенести на неопределённый срок дату выхода ещё одной своей игры.
Фото © Cyanide Studio
Focus Home Interactive объявила о переносе даты выхода Call of Cthulhu. И если раньше релиз ожидался в этом году, то теперь разработчики говорят, что проект увидит свет только в следующем.
Call of Cthulhu сменила дату релиза
Фото © Cyanide Studio
Разработчики считают, что дополнительное время позволит им выпустить лучшую версию игры из всех возможных. Информацию о переносе команда подтвердила через твиттер-аккаунт Call of Cthulhu.
До этого Focus Home Interactive перенесла Vampyr. Разработчики обнаружили за несколько месяцев до выхода техническую неисправность, поэтому теперь релиз ожидается в 2018 году.