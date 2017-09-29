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Опубликовано 29 сентября 2017, 14:13

Авторы Call of Cthulhu перенесли дату выхода игры

Focus Home Interactive пришлось перенести на неопределённый срок дату выхода ещё одной своей игры.

Фото &copy; Cyanide Studio

Фото © Cyanide Studio

Focus Home Interactive объявила о переносе даты выхода Call of Cthulhu. И если раньше релиз ожидался в этом году, то теперь разработчики говорят, что проект увидит свет только в следующем.

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Call of Cthulhu сменила дату релиза

Фото © Cyanide Studio

Разработчики считают, что дополнительное время позволит им выпустить лучшую версию игры из всех возможных. Информацию о переносе команда подтвердила через твиттер-аккаунт Call of Cthulhu.

До этого Focus Home Interactive перенесла Vampyr. Разработчики обнаружили за несколько месяцев до выхода техническую неисправность, поэтому теперь релиз ожидается в 2018 году.

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Сергей Сурепин
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