Авторы Call of Cthulhu перенесли дату выхода игры

Focus Home Interactive объявила о переносе даты выхода Call of Cthulhu. И если раньше релиз ожидался в этом году, то теперь разработчики говорят, что проект увидит свет только в следующем.

Call of Cthulhu сменила дату релиза Фото © Cyanide Studio

Разработчики считают, что дополнительное время позволит им выпустить лучшую версию игры из всех возможных. Информацию о переносе команда подтвердила через твиттер-аккаунт Call of Cthulhu.