Авторы Soma работают над двумя новыми играми
Фото © Frictional Games
Разработчики хоррора отчитались об успехах Soma и поделились информацией о других проектах.
Компания Frictional Games рассказала о текущих проектах. Разработчики в первую очередь поделились статистикой продаж хоррора Soma, который за два года разошёлся тиражом 650 тысяч.
Создатели Soma одновременно работают над двумя новыми играми
Фото © Frictional Games
Ежедневная прибыль компании благодаря Soma составляет 33%. Во время проведения акций и распродаж выручка вырастает до 75%.
Сейчас в Frictional Games работают 16 человек. Команда занимается одновременно двумя новыми проектами.