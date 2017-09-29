Авторы Soma работают над двумя новыми играми

Разработчики хоррора отчитались об успехах Soma и поделились информацией о других проектах.

Компания Frictional Games рассказала о текущих проектах. Разработчики в первую очередь поделились статистикой продаж хоррора Soma, который за два года разошёлся тиражом 650 тысяч.

Создатели Soma одновременно работают над двумя новыми играми Фото © Frictional Games

Ежедневная прибыль компании благодаря Soma составляет 33%. Во время проведения акций и распродаж выручка вырастает до 75%.