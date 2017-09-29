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Опубликовано 29 сентября 2017, 14:37

Авторы Soma работают над двумя новыми играми

Фото &copy;&nbsp;Frictional Games

Фото © Frictional Games

Разработчики хоррора отчитались об успехах Soma и поделились информацией о других проектах.

Компания Frictional Games рассказала о текущих проектах. Разработчики в первую очередь поделились статистикой продаж хоррора Soma, который за два года разошёлся тиражом 650 тысяч.

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Создатели Soma одновременно работают над двумя новыми играми

Фото © Frictional Games

Ежедневная прибыль компании благодаря Soma составляет 33%. Во время проведения акций и распродаж выручка вырастает до 75%.

Сейчас в Frictional Games работают 16 человек. Команда занимается одновременно двумя новыми проектами.

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Сергей Сурепин
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