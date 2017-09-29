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Опубликовано 29 сентября 2017, 14:58

Авторы Gravity Rush 2 закрывают серверы игры

Фото &copy;&nbsp;Sony Interactive Entertainment

Фото © Sony Interactive Entertainment

Sony отказывается от онлайн-составляющей через год после релиза и отключит серверы 19 января.

Компания Sony объявила о прекращении поддержки серверов Gravity Rush 2. Онлайн-составляющая игры завершит работу уже 19 января.

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Sony закрывает серверы Gravity Rush 2

Фото © Sony Interactive Entertainment

После этого игроки не смогут бросать друг другу вызовы, просматривать таблицу лидеров, зарабатывать внутриигровую валюту, заниматься поисками сокровищ, а также использовать другие сетевые компоненты.

Gravity Rush 2 вышла 18 января 2017 года.

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Сергей Сурепин
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