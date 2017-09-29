Авторы Gravity Rush 2 закрывают серверы игры

Sony отказывается от онлайн-составляющей через год после релиза и отключит серверы 19 января.

Компания Sony объявила о прекращении поддержки серверов Gravity Rush 2. Онлайн-составляющая игры завершит работу уже 19 января.

После этого игроки не смогут бросать друг другу вызовы, просматривать таблицу лидеров, зарабатывать внутриигровую валюту, заниматься поисками сокровищ, а также использовать другие сетевые компоненты.