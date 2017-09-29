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Опубликовано 29 сентября 2017, 15:21

На iOS вышла Flower

Разработчики продолжают постепенно портировать полноценные игры с консолей на мобильные устройства.

Фото &copy;&nbsp;Thatgamecompany

Фото © Thatgamecompany

Студия Thatgamecompany сообщила о выходе Flower на iOS. Сейчас игра доступна в App Store за 379 рублей.

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Flower вышла на iOS

Фото © Thatgamecompany

В мобильной версии управление ветром реализовано с помощью гироскопа — достаточно просто наклонять устройство. Изначально игра вышла в 2009 году на PS3, а в 2013 году её перенесли на PS4.

Сейчас Thatgamecompany работает над Sky. Разработчики показали мобильную игру во время конференции Apple.

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Сергей Сурепин
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