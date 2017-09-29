На iOS вышла Flower

Студия Thatgamecompany сообщила о выходе Flower на iOS. Сейчас игра доступна в App Store за 379 рублей.

В мобильной версии управление ветром реализовано с помощью гироскопа — достаточно просто наклонять устройство. Изначально игра вышла в 2009 году на PS3, а в 2013 году её перенесли на PS4.