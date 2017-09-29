На iOS вышла Flower
Разработчики продолжают постепенно портировать полноценные игры с консолей на мобильные устройства.
Фото © Thatgamecompany
Студия Thatgamecompany сообщила о выходе Flower на iOS. Сейчас игра доступна в App Store за 379 рублей.
Flower вышла на iOS
Фото © Thatgamecompany
В мобильной версии управление ветром реализовано с помощью гироскопа — достаточно просто наклонять устройство. Изначально игра вышла в 2009 году на PS3, а в 2013 году её перенесли на PS4.
Сейчас Thatgamecompany работает над Sky. Разработчики показали мобильную игру во время конференции Apple.