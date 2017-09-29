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Регион
Опубликовано 29 сентября 2017, 15:54

Энтузиаст сделал "Ведьмак-3" более похожей на раннюю версию

Фото &copy;&nbsp;CD Projekt RED

Фото © CD Projekt RED

Создатель модификации сделал её для тех, кому больше понравился стиль игры в её предрелизном варианте.

Пользователь под псевдонимом Essenthy выпустил модификацию Super Turbo Lighting Mod для игры "Ведьмак-3". Основные изменения касаются освещения в RPG.

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Новая модификация для "Ведьмака-3" сделала игру похожей на раннюю версию

Фото © CD Projekt RED

Фанат удалил тоновую компрессию, чтобы кинематографические сцены не отличались от геймплея. Также Essenthy скорректировал освещение в отдельных локациях и убрал солнечные блики на камере.

По словам энтузиаста, модификация не делает игру лучше базовой версии, а лишь приближает её к тому варианту, который показывали в видео до официального выхода RPG.

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Сергей Сурепин
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