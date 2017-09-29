Энтузиаст сделал "Ведьмак-3" более похожей на раннюю версию
Фото © CD Projekt RED
Создатель модификации сделал её для тех, кому больше понравился стиль игры в её предрелизном варианте.
Пользователь под псевдонимом Essenthy выпустил модификацию Super Turbo Lighting Mod для игры "Ведьмак-3". Основные изменения касаются освещения в RPG.
Новая модификация для "Ведьмака-3" сделала игру похожей на раннюю версию
Фото © CD Projekt RED
Фанат удалил тоновую компрессию, чтобы кинематографические сцены не отличались от геймплея. Также Essenthy скорректировал освещение в отдельных локациях и убрал солнечные блики на камере.
По словам энтузиаста, модификация не делает игру лучше базовой версии, а лишь приближает её к тому варианту, который показывали в видео до официального выхода RPG.