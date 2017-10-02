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Регион
Опубликовано 2 октября 2017, 08:54

Valve разрешила фанатам выпускать официальный мерчандайз

Теперь у сторонних авторов появилась возможность создавать собственную атрибутику по играм компании.

Компания Valve заключила договор с фирмой Shapeways, которая предоставляет услуги 3D-печати. Участники сообщества Steam могут запустить свои модели мерчандайза в продажу.

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Valve не против фанатского мерчандайза

Фото: © Flickr/Colony of Gamers

У независимых авторов появилась возможность легально продавать мерчандайз по интеллектуальной собственности Valve в магазине Shapeways. Товары могут быть любыми: от игрушек до аксессуаров для контроллеров Steam Controllers.

Valve при этом будет получать 10% от итоговой стоимости продукции.

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Сергей Сурепин
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