Valve разрешила фанатам выпускать официальный мерчандайз

Теперь у сторонних авторов появилась возможность создавать собственную атрибутику по играм компании.

Компания Valve заключила договор с фирмой Shapeways, которая предоставляет услуги 3D-печати. Участники сообщества Steam могут запустить свои модели мерчандайза в продажу.

Valve не против фанатского мерчандайза Фото: © Flickr/Colony of Gamers

У независимых авторов появилась возможность легально продавать мерчандайз по интеллектуальной собственности Valve в магазине Shapeways. Товары могут быть любыми: от игрушек до аксессуаров для контроллеров Steam Controllers.