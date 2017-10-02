Авторы Call of Duty: WWII хотят завоевать доверие ПК-игроков
Для этого разработчики удалили автоматическое прицеливание и уделят внимание балансу карт.
Технический директор Raven Software Дуайт Люэтшер заявил, что сеттинг Второй мировой войны лучше подходит для ПК, нежели прошлые части серии. В связи с этим он верит в успех Call of Duty: WWII.
Новая Call of Duty: WWII должна будет понравиться ПК-игрокам
Напомним, что последняя на данный момент часть серии Call of Duty: Infinite Warfare вышла меньше года назад. Сейчас проект не входит в рейтинг ста самых популярных по количеству одновременных пользователей игр в Steam.
Call of Duty: WWII выйдет 3 ноября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.