Авторы Call of Duty: WWII хотят завоевать доверие ПК-игроков

Для этого разработчики удалили автоматическое прицеливание и уделят внимание балансу карт.

Технический директор Raven Software Дуайт Люэтшер заявил, что сеттинг Второй мировой войны лучше подходит для ПК, нежели прошлые части серии. В связи с этим он верит в успех Call of Duty: WWII.

Новая Call of Duty: WWII должна будет понравиться ПК-игрокам Скриншот видео youtube.com/Call of Duty

Напомним, что последняя на данный момент часть серии Call of Duty: Infinite Warfare вышла меньше года назад. Сейчас проект не входит в рейтинг ста самых популярных по количеству одновременных пользователей игр в Steam.