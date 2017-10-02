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Опубликовано 2 октября 2017, 09:23

Авторы Call of Duty: WWII хотят завоевать доверие ПК-игроков

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/Call of Duty

Скриншот видео youtube.com/Call of Duty

Для этого разработчики удалили автоматическое прицеливание и уделят внимание балансу карт.

Технический директор Raven Software Дуайт Люэтшер заявил, что сеттинг Второй мировой войны лучше подходит для ПК, нежели прошлые части серии. В связи с этим он верит в успех Call of Duty: WWII.

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Новая Call of Duty: WWII должна будет понравиться ПК-игрокам

Скриншот видео youtube.com/Call of Duty

Напомним, что последняя на данный момент часть серии Call of Duty: Infinite Warfare вышла меньше года назад. Сейчас проект не входит в рейтинг ста самых популярных по количеству одновременных пользователей игр в Steam.

Call of Duty: WWII выйдет 3 ноября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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