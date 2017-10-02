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Регион
Опубликовано 2 октября 2017, 09:47

Американский конгрессмен выступила против расизма в мобильных играх

Член палаты представителей США обратилась в своём заявлении к компаниям Apple и Google.

Американский конгрессмен Грейс Менг обратилась к компаниям с призывом не допускать появления в магазинах приложений игр, которые содержат в себе расизм. Причиной для этого обращения стал грядущий релиз ресторанного менеджера Dirty Chinese Restaurant от канадской студии Big-O-Tree Games.

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Конгрессмен США против расизма в мобильных играх

Фото: © Wikipedia

В Dirty Chinese Restaurant игроку необходимо управлять китайским рестораном. В качестве ингредиентов для блюд используются бродячие животные и содержимое мусорных баков.

Грейс Менг считает, что эта игра использует все негативные стереотипы — начиная от имён персонажей, заканчивая едой, которую они готовят, и изображениями их лиц, а также воплощает в себе расизм по отношению к азиатам.

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Сергей Сурепин
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