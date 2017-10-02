Американский конгрессмен выступила против расизма в мобильных играх

Член палаты представителей США обратилась в своём заявлении к компаниям Apple и Google.

Американский конгрессмен Грейс Менг обратилась к компаниям с призывом не допускать появления в магазинах приложений игр, которые содержат в себе расизм. Причиной для этого обращения стал грядущий релиз ресторанного менеджера Dirty Chinese Restaurant от канадской студии Big-O-Tree Games.

Конгрессмен США против расизма в мобильных играх Фото: © Wikipedia

В Dirty Chinese Restaurant игроку необходимо управлять китайским рестораном. В качестве ингредиентов для блюд используются бродячие животные и содержимое мусорных баков.