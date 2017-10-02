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Опубликовано 2 октября 2017, 10:16

Ubisoft показала наушники в стиле Assassin's Creed: Origins

Фото &copy;&nbsp;Neowin LLC

Фото © Neowin LLC

Всего разработчики выпустят десять пар наушников. Приобрести их можно в ювелирном бутике в Париже.

Компания Ubisoft представила наушники в стиле Assassin's Creed: Origins за 50 тысяч евро. Аксессуар создавался в сотрудничестве с аудиокомпанией Focal и французской ювелирной маркой Tournaire.

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Ubisoft выпустит наушники в стиле Assassin's Creed: Origins

Фото © Neowin LLC

Беспроводные наушники украсили египетскими узорами в стиле игры, выполненными из 18-каратного золота. Их можно купить в парижском бутике Tournaire.

Assassin's Creed: Origins выходит 27 октября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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