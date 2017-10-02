Ubisoft показала наушники в стиле Assassin's Creed: Origins
Фото © Neowin LLC
Всего разработчики выпустят десять пар наушников. Приобрести их можно в ювелирном бутике в Париже.
Компания Ubisoft представила наушники в стиле Assassin's Creed: Origins за 50 тысяч евро. Аксессуар создавался в сотрудничестве с аудиокомпанией Focal и французской ювелирной маркой Tournaire.
Ubisoft выпустит наушники в стиле Assassin's Creed: Origins
Фото © Neowin LLC
Беспроводные наушники украсили египетскими узорами в стиле игры, выполненными из 18-каратного золота. Их можно купить в парижском бутике Tournaire.
Assassin's Creed: Origins выходит 27 октября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.