Ubisoft показала наушники в стиле Assassin's Creed: Origins

Всего разработчики выпустят десять пар наушников. Приобрести их можно в ювелирном бутике в Париже.

Компания Ubisoft представила наушники в стиле Assassin's Creed: Origins за 50 тысяч евро. Аксессуар создавался в сотрудничестве с аудиокомпанией Focal и французской ювелирной маркой Tournaire.

Ubisoft выпустит наушники в стиле Assassin's Creed: Origins Фото © Neowin LLC

Беспроводные наушники украсили египетскими узорами в стиле игры, выполненными из 18-каратного золота. Их можно купить в парижском бутике Tournaire.