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Опубликовано 2 октября 2017, 10:39

Защиту в Total War: Warhammer II взломали за десять часов

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/Total War

Скриншот видео youtube.com/Total War

Хакерам удалось установить новый рекорд по вскрытию технологии защиты от пиратов Denuvo.

28 сентября вышла Total War: Warhammer II. Уже спустя десять часов участники группы SteamPunks взломали антипиратскую систему Denuvo.

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Хакерам хватило десяти часов на взлом Total War: Warhammer II

Скриншот видео youtube.com/Total War

Сейчас игровое сообщество сомневается в рациональности использования Denuvo в современных играх. Последние проекты, где была задействована система защиты, хакеры быстро взламывали.

За рекордные сроки защиту утратили Tekken 7, Sonic Mania, Prey и Mass Effect Andromeda.

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Сергей Сурепин
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