Защиту в Total War: Warhammer II взломали за десять часов

Хакерам удалось установить новый рекорд по вскрытию технологии защиты от пиратов Denuvo.

28 сентября вышла Total War: Warhammer II. Уже спустя десять часов участники группы SteamPunks взломали антипиратскую систему Denuvo.

Сейчас игровое сообщество сомневается в рациональности использования Denuvo в современных играх. Последние проекты, где была задействована система защиты, хакеры быстро взламывали.