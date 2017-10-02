Защиту в Total War: Warhammer II взломали за десять часов
Хакерам удалось установить новый рекорд по вскрытию технологии защиты от пиратов Denuvo.
28 сентября вышла Total War: Warhammer II. Уже спустя десять часов участники группы SteamPunks взломали антипиратскую систему Denuvo.
Хакерам хватило десяти часов на взлом Total War: Warhammer II
Сейчас игровое сообщество сомневается в рациональности использования Denuvo в современных играх. Последние проекты, где была задействована система защиты, хакеры быстро взламывали.
За рекордные сроки защиту утратили Tekken 7, Sonic Mania, Prey и Mass Effect Andromeda.